Hockey-EM: Auch DHB-Frauen ziehen ins Finale ein

Die Mannschaft von Trainer Xavier Reckinger schlug am Freitagabend (11.06.2021) Spanien am Ende eines umkämpften Halbfinales deutlich mit 4:1 (1:1). Für die späte Entscheidung sorgten Maetens und Schröder mit ihren Treffern 58 und 33 Sekunden vor Schluss ins leere Tor. Die ersten beiden Treffer hatten Pieper (3. Minute) und Zimmermann (45.) per Strafecke erzielt.

"Das Ergebnis hört sich sehr solide an, aber es war richtig hart" , sagte die Torschützin Cécile Pieper nach dem Spiel der Sportschau: "Wir haben nach dem 1:0 ein bisschen den Faden verloren. Man braucht auch immer ein bisschen Glück, aber wir haben heute auch sehr gut verteidigt, und unsere Torhüterin Julia Sonntag hatte einen richtig guten Tag".

Doppeltes Prestigeduell am Wochenende

Im Finale treffen die DHB-Frauen am Sonntag (12.30 Uhr) auf die Gastgeberinnen aus den Niederlanden, die ihr Halbfinale am Nachmittag mit 3:1 gegen Belgien gewannen. Damit kommt es zur Neuauflage des Finales von 2019, das die Niederländerinnen für sich entscheiden konnten.

Dieser Livestream ist ab dem 13.06.2021 12.23 Uhr abrufbar















Livestream - Deutschland gegen Niederlande im Finale der Hockey-EM der Frauen. Sportschau. . 02:30:00 Std. . Verfügbar bis 13.06.2021. Das Erste.

Bereits am Samstag treffen bei der parallel stattfindenden Männer-EM ebenfalls Deutschland und die Niederlande aufeinander.

Deutsche Damen mit Blitzstart

Die DHB-Frauen erwischten einen Blitzstart und gingen bereits in der dritten Minute durch Cécile Pieper in Führung. Das sollte allerdings vorerst fast die einzige Offensivaktion der deutschen Frauen bleiben.

Deutschlands Charlotte Stapenhorst im Duell mit Spaniens Xantal Gine Patsi

Spanien war stärker und spielbestimmend. Den Ausgleich für die Ibererinnen besorgte Berta Bonastre (13.) durch einen Stecher bei einer Strafecke kurz vor der ersten Viertelpause.

Maertens setzt den Schlusspunkt

Im zweiten Durchgang änderte sich daran nicht viel. Die Spanierinnen spielten offensiv gefälliger und vergaben teils beste Gelegenheiten, doch Deutschland kam zum erneuten Torerfolg. Sonja Zimmermann verwandelte eine Strafecke direkt (45.).

Im abschließenden Viertel rannten die Spanierinnen an, nahmen die Torhüterin raus, vergaben aber mehrere Strafecken in den Schlussminuten. Und Pia Maertens und Anne Schröder setzten mit ihren Treffern ins leere Tor dann den Schlusspunkt.

sid/dpa | Stand: 11.06.2021, 20:34