Constantin Staib (12.), Niklas Bosserhoff (15.), Paul-Philipp Kaufmann (18.), Lukas Windfeder (25.), Niklas Wellen (43.), Christopher Rühr (58.), erneut Staib (59.) und Timm Herzbruch (60.) sorgten für den klaren Sieg. Wales konnte lediglich zum zwischenzeitlich auf 1:2 (21.) verkürzen.

Wales war für Deutschland, das seinen letzten EM-Test Ende Mai in Hamburg gegen Frankreich noch 2:5 verloren hatten, erwartungsgemäß noch kein ernsthafter Prüfstein. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gab über die meiste Zeit hinweg den Ton an. Die britischen Gegner strahlten bestenfalls in Strafecken-Situationen vereinzelt Gefahr aus.

Damen starten am Sonntag

Bei der Generalprobe für das Olympia-Turnier in Tokio (23. Juli bis 8. August) trifft Deutschland in der Gruppe B am Sonntag auf Gastgeber Niederlande und am Dienstag auf Frankreich. Die jeweils zwei besten Teams aus den beiden Gruppen ziehen ins Halbfinale ein. Zur Direktqualifikation für die nächste WM-Endrunde reicht in Amsterdam allerdings auch schon der fünfte Platz.

Die DHB-Damen greifen am Sonntag (12.45 Uhr) ins EM-Geschehen ein. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger trifft dabei in seinem ersten Gruppenspiel auf Belgien. Weitere Gegner der EM-Zweiten sind Olympiasieger Großbritannien und Italien. Im Damen-Turnier ist im Gegensatz zum Herren-Wettbewerb nur der Einzug in die Vorschlussrunde gleichbedeutend mit einem Direktticket zum kommenden WM-Turnier.

red/sid/dpa | Stand: 04.06.2021, 18:49