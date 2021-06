Deutsche Hockey-Männer ziehen ins EM-Finale ein

Das Finale der EM im Wagener-Stadion in Amstelveen wird am Samstag (12.30 Uhr) ausgetragen. Der Gegner wird erst am Donnerstagabend feststehen. Im zweiten Halbfinale stehen sich Gastgeber Niederlande und Turnierfavorit Belgien gegenüber.

Entscheidend für Deutschlands ersten Finaleinzug seit 2015 war vor allem eine Leistungssteigerung in allen Belangen nach dem zuletzt knappen 6:5-Sieg über Frankreich. Im letzten Vorrundenspiel hatte Deutschland die Anfangsphase komplett verschlafen.

Furioser Start

"Wir haben heute verdient gewonnen und ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft" , sagte Martin Zwicker, der auch zum Spieler des Spiels gewählt wurde: "Wir haben vor allem gut verteidigt, aber auch toll als Team gespielt."

Im Hockey-Klassiker gegen England war Deutschland dieses Mal von Beginn an hellwach. Gleich die erste Strafecke nutzte Martin Häner (1.) zur Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Engländer durch Adam Dixon (5. ebenfalls Strafecke) sorgten Martin Zwicker (9.) und Niklas Wellen (13.) mit einem Solo in Unterzahl noch im ersten Viertel für die verdiente Führung. Der englische Anschlusstreffer durch Sam Ward (59.) kam zu spät aus Sicht der Engländer.

England trifft in Überzahl

Auch in Durchgang zwei war Deutschland die bessere und aktivere Mannschaft, kam gegen stärker werdende Briten, aber nicht mehr zu der gleichen Fülle an Torchancen wie noch in der ersten Halbzeit.

Als England in den letzten fünf Minuten den Torhüter vom Feld nahm und der Druck der Engländer naturgemäß größer wurde, verteidigte Deutschland mit Mann und Maus. Bis auf das erneute Gegentor nach einer Strafecke durch Sam Ward konnte sich das DHB-Team auch auf Torhüter Alexander Stadler verlassen.