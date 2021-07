Hockey-Frauen holen Remis bei Olympia-Generalprobe

In Valencia kam die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger am Dienstag (06.07.2021) gegen Argentinien zu einem 2:2 (1:1). Die Hamburgerin Jette Fleschütz (26. Minute) und Nike Lorenz (54.) aus Köln egalisierten nach Strafecken zweimal die Führung der Argentinierinnen, von denen sie sich auch im ersten Vergleich 2:2 getrennt hatten. Zudem gab es gegen Gastgeber Spanien eine 0:1-Niederlage und eine 3:1-Revanche.

Reckinger: "Unser bestes Match"

"Das war heute in der Serie hier schon unser bestes Match. Deshalb bin ich mit der Steigerung im Laufe des Lehrgangs zufrieden" , sagte Reckinger nach dem Härtetest. Für sein Team beginnt nun eine zehntägige Erholungsphase, ehe es am 16. Juli zu den Olympischen Spielen nach Tokio geht. Dort trifft die DHB -Auswahl am 25. Juli in ihrem Auftaktmatch auf Großbritannien.

dpa | Stand: 06.07.2021, 16:25