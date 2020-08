Audio: Von Mainz zum Champions-League-Sieg - erst Klopp, jetzt Tuchel?

Von Stefan Kersthold.

Über die erste Trainerstation FSV Mainz 05 zum Champions-League-Sieg - das gelang in der letzten Saison Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool. Jetzt könnte ein weiterer früherer Mainzer seine Karriere mit dem Titel in der Königsklasse krönen. Thomas Tuchel trifft mit Paris Saint-Germain am Sonntag im Finale auf den FC Bayern München. | audio