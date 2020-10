Coronahilfen Profisport - der schwierige Weg zum Geld

Die Handball-Bundesliga stieg am Donnerstag (08.10.2020) in den dritten Spieltag ein. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann gegen den Aufsteiger HSC 2000 Coburg mit 27:23. In die große Halle auf dem Messegelände in Hannover, die mehr als 10.000 Zuschauer fasst, hätten 2.000 hinein gedurft. Es kamen aber nur 1.247. "Wir müssen auch erst wieder für das Zutrauen der Fans sorgen" , zeigte Eike Korsen Verständnis für die Zurückhaltung in einer Phase der Pandemie, in der die Infektionszahlen deutlich steigen.

Der Geschäftsführer der TSV Hannover-Burgdorf freute sich vor Corona über etwa 6.700 Besucher im Schnitt bei Heimspielen. Anfang März wurde die Saison unterbrochen, Ende April abgebrochen. Vier Heimspiele hätte die TSV noch bestritten. Es fehlen also die Einnahmen aus dem Verkauf von mehr als 25.000 Eintrittskarten.

Kompensation für entgangene Eintrittsgelder

So ähnlich erging und ergeht es nahezu allen Klubs in Deutschland. Die Politik hat daher den Topf "Coronahilfen Profisport" mit 200 Millionen Euro gefüllt, aus dem die Mindereinnahmen abgefedert werden sollen. Vereinfacht sieht das so aus: Jeder Verein aus dem professionellen und semi-professionellen Bereich kann einen Antrag beim Bundesverwaltungsamt ( BVA ) stellen. Ausgenommen sind die 36 Fußballklubs aus der Bundesliga und 2. Liga.

In diesem Antrag teilen die Vereine dem BVA mit, wie viel Eintrittsgeld sie zwischen dem 1. April und 31. Dezember 2019 eingenommen haben. Dem gegenüber stellen sie die Einnahmen aus dem gleichen Zeitraum in 2020, müssen also bis Ende des Jahres Schätzungen vornehmen. Bis zu 80 Prozent einer höchstwahrscheinlichen Differenz können als Coronahilfe aus dem Topf beantragt werden, maximal jedoch 800.000 Euro. Die Frist endet am 31. Oktober 2020.

Unsicherheit und viele Fragen

Die Sportschau schickte mehr als 150 Vereinen aus verschiedenen Sportarten wie Eishockey, Handball, Basketball und Volleyball einen Fragebogen zu den Coronahilfen, auch sämtlichen Drittligisten des Fußballs. Der Rücklauf war mäßig.

Rasta Vechta antwortete - sogar mit konkreten Zahlen. Der Basketball-Bundesligist nahm demnach von April bis Dezember 2019 etwa 1,1 Millionen Euro an Eintrittsgeldern ein. Selbst wenn die nächste Saison der BBL wie geplant im November 2020 startet und Zuschauer zugelassen sein werden, dürfte die Differenz so hoch sein, dass Vechta annähernd die maximale Summe beantragen kann. Im Gespräch mit der Sportschau rechnete Stefan Niemeyer mit etwa 750.000 Euro.

Kosten für Hygienekonzept können nicht geltend gemacht werden

Der Geschäftsführer von Rasta Vechta führte allerdings auch Sorgen aus, die viele Vereine im Zusammenhang mit den "Coronahilfen Profisport" umtreibt. Die Richtlinien, so Niemeyer, ließen an vielen Stellen Fragen offen, führten zu Unsicherheit. Zudem fehle es an Gerechtigkeit.

Beispiel: In der Rechnung für die Antragstellung ist allein das Eintrittsgeld maßgeblich. Sonderausgaben für die Erarbeitung und Umsetzung des Hygienekonzeptes (etwa mehr Ordner in den Hallen) dürfen nicht geltend gemacht werden. So droht im schlimmsten Fall gar ein Minus, obwohl ein Verein staatliche Hilfen erhalten hat.

Rein wirtschaftliche Forderung: "Lasst bitte keine Zuschauer zu!"