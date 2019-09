Ex-Athletinnen leiden unter massiven Folgen von Hormon-Operationen

Bei der 800-m-Spezialistin Negesa, die vor den Olympischen Spielen 2012 als Kandidatin für den Endlauf gehandelt wurde, waren kurz vor den Wettkämpfen in London hohe natürliche Testosteronwerte festgestellt worden. Die IAAF hatte sie daraufhin gesperrt. Um wieder die Starterlaubnis zu erhalten, seien ihr in Absprache mit dem Arzt Bermon im Rahmen einer sogenannten Gonadektomie die innenliegenden Hoden entfernt worden, die die erhöhte Testosteronproduktion bewirkt hatten.

Athletinnen sprechen erstmals über Operationen und mangelnde Nachsorge

Neben Negesa spricht in der ARD eine weitere ehemalige Spitzenathletin, die der gleichen Behandlung unterzogen wurde. Sie möchte wegen möglicher Konsequenzen in ihrem Heimatland anonym bleiben. Die beiden Frauen sind die weltweit ersten Profi-Sportlerinnen, die über die schweren, einzig aufgrund von Hormon-Vorgaben der internationalen Verbände vorgenommenen Operationen öffentlich sprechen.

Die ARD zeigt ihre Geschichte am Freitag um 16.10 Uhr in der Dokumentation "Kampf ums Geschlecht - Die verstoßenen Frauen des Sports". In Uganda und zahlreichen weiteren Ländern werden Frauen wie Annet Negesa angefeindet.

Unters Messer für den Sport: Nach einer Hormon-Operation kämpft Ex-Läuferin Negesa mit lebenslangen Folgen.

"Sie haben mir gesagt, es sei eine Art Injektion, sie würden mein Testosteron herausziehen. Aber das ist nicht das, was sie gemacht haben. Als ich am Morgen aufwachte, hatte ich Schnitte", sagte Negesa. Ebenso wie Negesa behauptet auch die andere Athletin, dass ihr die Ärzte lediglich eine Operation als Option genannt habe, um weiter ihren Sport betreiben zu dürfen: "Ich hatte keine Wahl."

Wegen angeblich vollkommen unzureichender medizinischer Nachsorge sowie körperlicher und seelischer Schäden infolge der Eingriffe konnten beide Athletinnen nach eigener Darstellung nie wieder Leistungssport treiben. Dabei sei ihnen im Vorfeld der Gonadektomie, so berichteten die Sportlerinnen, der Eingriff von den Ärzten als harmlos beschrieben worden.

Die erhöhten Testosteron-Werte waren bei Dopingtests aufgefallen. Danach wurden die Sportlerinnen, die sich zuvor über die bei ihnen vorliegende Geschlechtsvariation nicht im Klaren waren, mit dem Sachverhalt konfrontiert.

Depressionen und Osteoporose

"Ich habe oft daran gedacht, mich umzubringen" , sagte die Athletin, die anonym bleiben will: "Sie haben mein Leben gestohlen, meine Existenz. Einfach so haben sie meinen Traum weggenommen. Ich wünschte, dass ich damals in ihren Händen gestorben wäre, weil man sie dann zur Verantwortung gezogen und bestraft hätte."

Die Athletin, die die ARD zu einem deutschen Hormonspezialisten begleitet hat, leidet heute aufgrund des jahrelangen Hormonmangels an Knochenschwund (Osteoporose) sowie unter Depressionen.

Der französische Arzt Bermon ist Mitautor einer Hormon-Studie, die von Kliniken in Nizza, Montpellier und Monaco durchgeführt wurde und an der auch ein Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees IOC als Berater beteiligt gewesen sein soll. "Vier jungen Elitesportlerinnen", so heißt es in der Studie, sei "eine Gonadektomie vorgeschlagen" worden. Mittelstreckenläuferin Negesa, 2011 Afrika-Meisterin über 800 m und Ugandas "Athletin des Jahres", könnte eine davon gewesen sein.

Weltärztebund-Präsident übt scharfe Kritik