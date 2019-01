Fiasko im Fall Russland steht für Versagen des Anti-Doping-Systems insgesamt

Eigentlich steckt das Leben voller Überraschungen. Die am 21. Dezember veröffentlichte Nachricht, dass Kontrolleure der Welt-Anti-Doping Agentur (WADA) nun doch keine Daten aus dem Moskauer Labor entnehmen konnten, kam jedoch alles andere als überraschend.

Grund für die Verzögerung war der zuvor unerwähnte, aber verdächtig opportune Hinweis, dass die Ausrüstung des Teams nach russischem Recht nicht zugelassen sei. Ein auf den 31. Dezember festgelegtes „Ultimatum“ für die Datenentnahme war ergebnislos abgelaufen. Eine Woche später, am orthodoxen Weihnachtstag, wurde bekannt gegeben, dass trotzdem erneut eine Inspektion stattfinden würde.

WADA-Inspektoren verlangen Zugang zum Moskauer Dopingkontrolllabor.

Die WADA hatte wiederholt gewarnt, dass die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) erneut suspendiert werden würde, wenn sie diesen Termin nicht einhält. Jetzt jedoch verweist die WADA auf „internationale Standards“ und gesetzliche Anforderungen, nach denen Russland noch einige Tage eingeräumt werden müssen, damit sie die Regeln einhalten kann.

Kritiker als „Lynchmob“ abgetan

Dann die Aufregung einer zunehmend lauter werdenden Gruppe von Sportlern aus dem Westen, die vom Gründungspräsidenten der WADA, Dick Pound, unfairerweise als „Lynchmob“ abgetan wurden.

Wie viele politische Einrichtungen hält sich die WADA immer dann sehr loyal an rechtliche Verfahren, wenn dies in ihre Argumentation passt. Allerdings hatte sie im September kein Problem damit, die RUSADA wieder zuzulassen, obwohl nicht alle Voraussetzungen dafür erfüllt waren. Der rein reaktive Charakter ihrer Mitteilungen vermittelt außerdem den Eindruck, dass sich die WADA während des Verfahrens gern mal etwas Neues einfallen lässt.

Während einer Sitzung des Compliance-Komitees der WADA Mitte Januar werden die Daten, sofern sie denn vorliegen, bewertet. Außerdem wird eine Empfehlung bezüglich der erneuten Suspendierung ausgesprochen, über die das Exekutivkomitee eine Woche darauf beraten wird. Die WADA wird bis dahin jedoch nur eine sehr einfache Analyse dieser Daten durchgeführt haben. Die Untersuchung, ob die Daten manipuliert wurden, wird viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Dementsprechend wird sich der gesamte Prozess bis in den Sommer hinziehen. Sollte man nicht bis zum Abschluss der Analyse erklären, dass die Regeln nicht eingehalten wurden? Auch wenn es sich dabei um eine weitgehend symbolische Strafe handelt?

Richard McLaren, der Leiter der Sonderkommission der WADA, der den vernichtenden Bericht über staatlich gefördertes Doping bei den Winterspielen 2016 in Sotschi verfasst hat, erklärte gegenüber der ARD, dass mit den vollständigen elektronischen Daten Verfahren gegen 300 bis 600 russische Sportler eingeleitet werden könnten. Genauere Angaben seien problematisch und die Zahl könnte durchaus höher sein.

Wenn dies tatsächlich geschieht, verdient die WADA ein Lob für einen äußerst gelungenen Spagat.

Aber erwartet ernsthaft irgendjemand, dass Russland jetzt mitspielen wird? Warum sollten sie?

Russisches Doping - Strich darunter?

Oft zu sehen in vertrautem Umgang: IOC-Präsident Thomas Bach und Russlands Staatschef Putin.

Der Präsident des Internationale Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, erklärte am Neujahrstag, dass es nun an der Zeit sei, einen „Strich unter diese ungute Episode zu ziehen“. Gewollt oder nicht, diese Botschaft gab den Russen klar zu verstehen, dass man sie wieder aufnehmen würde, wie auch immer sie sich verhalten hatten.

Unterschiedliche Gruppen in Russland verfolgen unterschiedliche Ziele. Es wurden jedoch schon viele Verzögerungsspielchen gespielt, damit sich der Fall weiter hinzieht. Einige vermuten, dass den WADA Kontrolleuren im letzten Monat zunächst nur deshalb Zugang gewährt wurde, damit man sich ein Bild von deren Strategie machen kann und weiß, welche Beweise verschwinden müssen.

Man wird sehen...oder wahrscheinlich eher nicht

Russland ist einfach zu mächtig. Viele Sportverbände hängen sehr stark vom Putin-Regime ab, wenn es in einem zunehmend fragilen Marktumfeld um die Vergabe lukrativer Werbe- oder Veranstaltungsverträge geht.

Das IOC übernimmt bei einer Reaktion darauf eine federführende Rolle. Nachdem der McLaren-Bericht veröffentlicht war, sprach sich das IOC gegen eine pauschale Sperre aller russischen Sportler bei den Olympischen Spielen in Rio aus. In Brasilien attackierte das IOC die WADA, als diese eine Suspendierung vorschlug. Dieser Druck gipfelte letztendlich in der Kehrtwende der Anti-Doping-Agentur im September. Das IOC hielt bei den Winterspielen in Pyeongchang im vergangenen Jahr eine Art von Suspendierung Russlands aufrecht. Es war allerdings ein ziemlich undurchsichtiger Kompromiss, bei dem das Team unter der Bezeichnung „Olympische Athleten aus Russland“ angetreten war. Das Team hätte bei der Schlussfeier mit der eigenen Landesfahne einlaufen können, wenn während der Spiele nicht zwei weitere Doping-Fälle aufgedeckt worden wären.

Die noch nicht aufgehobenen Suspendierungen des Internationalen Paralympischen Komitees und des Internationalen Athletikverbands waren die einzigen durchweg konsequenten Reaktionen von Sportverbänden.

Doping ist natürlich nicht allein ein russisches Problem

Jeder weiß, dass in den letzten 40 Jahren nur ein Bruchteil aller gedopten aktiven Athleten erwischt wurde. Wenn Sportler des Dopings überführt werden, führen sie oft mildernde Umstände an, um Sanktionen möglichst minimal zu halten. Bisweilen werden solche Geschehnisse nicht einmal publik gemacht. In vielen Sportarten wie Fußball, Basketball, Tennis und Boxen besteht nur geringes Interesse daran, mögliches Doping zu untersuchen. Schmerzmittel, Asthmamedikamente, Kortison und die Medizinischen Ausnahmegenehmigung (TUE), bei der Sportler einen Antrag auf Erteilung einer medizinischen Genehmigung zur Einnahme eines ansonsten verbotenen Wirkstoffs stellen können, öffnen dem Missbrauch Tür und Tor.

Im Fall Russlands wurden jedoch, bei aller Komplexität aufgrund des Verschwindens positiver Proben, eklatante Betrügereien in einem bisher nicht bekannten Ausmaß aufgedeckt. Der Sport hatte eine einzigartige Gelegenheit zu zeigen, dass Doping nicht toleriert wird.

Die nur schwachbrüstige Reaktion sagt alles...

Stand: 15.01.2019, 21:03