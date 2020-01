Video: Juve dank Ronaldo siegreich

Sportschau. . 01:50 Min. . Das Erste.

Juventus Turin siegt in der italienischen Serie A nach zwei Toren von Cristiano Ronaldo zu Hause gegen Parma. Vor dem entscheidenden Treffer Ronaldos in der 58. Minute konnte Parma ausgleichen, unterlag am Ende aber mit 2:1. | video