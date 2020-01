Video: Snowboard: Hofmeister gewinnt auch Team-Event mit Baumeister

Ramona Hofmeister fährt im Snowboard-Weltcup von Sieg zu Sieg. Einen Tag nach ihrem vierten Einzel-Erfolg in Serie hat die 23-Jährige in Bad Gastein an der Seite von Stefan Baumeister auch den Team-Wettbewerb im Parallel-Slalom gewonnen. | video