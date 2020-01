Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:48 Min. . ARD.

+++ Vierschanzentournee: Favoriten um den Gesamtsieg enttäuschen in der Qualifikation in Bischofshofen +++ Ski Alpin: Linus Straßer überzeugt beim Slalom in Zagreb +++ Skeleton: Podestplätze beim Heim-Weltcup in Winterberg +++ Tennis: Deutschlands Herren gewinnen beim ATP Cup gegen Griechenland +++ | audio