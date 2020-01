Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:41 Min. . ARD.

Fußball-Bundesliga: Dortmund siegt in Augsburg 5:3 nach Rückstand - BVB-Neuzugang Haaland mit 3 Treffern / Bremen und Köln gewinnen im Abstiegskampf, auch Frankfurt und Freiburg siegen / Ski alpin: Thomas Dreßen Dritter bei Lauberhorn-Abfahrt / Skispringen: Karl Geiger mit Platz 12 in Titisee-Neustadt / Biathlon: Platz 5 für deutsche Männerstaffel in Ruhpolding. | audio