Video: Gensheimer und Co. kurz vor EM-Auftakt

Am 9. Januar wird es ernst für die deutschen Handballer: Das DHB-Team startet gegen die Niederlande in die Europameisterschaft. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop ist in Norwegen angekommen und bereitet sich vor Ort auf den Turnierstart vor. | video