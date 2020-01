Video: Volleyball-Kapitän Kampa: "Wenn wir gegen Frankreich durchziehen, sind wir mit zwei Beinen in Tokio"

Sportschau. . 02:52 Min. . Das Erste.

Deutschlands Volleyballer sind nur noch einen Sieg von den Olympischen Spielen in Tokio entfernt. Kapitän Kampa will den Heimvorteil in Berlin nutzen, damit die Franzosen "ins Grübeln kommen". | video