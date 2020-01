Audio: Olympia-Qualifikation: Deutsche Volleyballerinnen verlieren Finale

Sportschau. . 00:43 Min. . ARD. Von Tobias Blanck.

Ein Sieg trennte die deutschen Volleyball-Frauen von der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Doch am Ende jubelten die Türkinnen verdient. | audio