Video: Marie Schölzel: "Wir werden alles dafür geben"

Volleyballerin Marie Schölzel bewertet den Sieg gegen Kroatien als einen einfacheren der drei Erfolge in der Vorrunde. Jetzt will sie mit dem deutschen Team auch die letzten zwei Schritte in der Olympia-Qualifikation gehen. | video