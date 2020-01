Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:40 Min. . ARD.

Handball - Deutschland startet mit Sieg in die EM, gewinnt 34:23 gegen die Niederlande / Volleyball - deutsches Männer-Team steht nach 3:1-Erfolg über Bulgarien im Finale des Olympia-Qualifikationsturniers, trifft im Endspiel auf Frankreich / Biathlon - Denise Herrmann wird Zweite im Sprint beim Weltcup in Oberhof, erster Podestplatz für die deutschen Biathletinnen in dieser Saison. | audio