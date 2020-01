Audio: Laura Siegemund: "Ich war sehr klar im Kopf"

Sportschau. . 02:14 Min. . ARD. Von ARD-Reporterin Ina Kast.

Bei den Australian Open ist Tennisspielerin Laura Siegemund mit dem Sieg gegen die Amerikanerin Coco Vandeweghe in die zweite Runde eingezogen. Die 31-Jährige spricht über ihre aktuell mentale Stärke, und was sie in der nächsten Runde erwartet. | audio