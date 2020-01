Erinnerungen an 2016: DHB-Team will zurück in den "Bad-Boys"-Modus

Mimimalziel Podium

Da nun noch mehr Nationen am Start sind, muss der spätere Europameister neun Spiele in zweieinhalb Wochen bestreiten. Da ist es umso wichtiger, in manchen Spielen Kräfte sparen zu können. Der DHB hat sich deshalb einiges einfallen lassen: Mit der Mannschaft ist auch ein eigener Koch bei der EM dabei. Geflogen ist das Team mit einem Charter, um im Linienflug nicht einen Zwischenstopp einlegen zu müssen. Vor dem Abflug gab es in Wien zudem noch eine Teamsitzung - ein Psychologe war ebenfalls eingeladen, um das Team zusätzlich zu motivieren.

Das Podium hat der DHB als Mindestziel ausgegeben: Platz drei oder mehr soll es schon sein. Bei einem Turniersieg wäre Deutschland als Europameister automatisch auch für Olympia qualifiziert. Spielerisch ist das deutsche Team ganz hinten und ganz vorne besonders gut aufgestellt. Die deutschen Torhüter machten schon in den Testspielen einen guten Eindruck, vor allem Rückkehrer Johannes Bitter. Am Kreis hat Bundestrainer Christian Prokop mit Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Jannik Kohlbacher die Qual der Wahl und gleich mehrere Weltklassespieler in seinem Team.

Die Finalspiele dieser paneuropäischen EM , die in Norwegen, Österreich und Schweden ausgetragen wird, finden allesamt im schwedischen Stockholm statt. In die Stockholmer Arena passen 22.000 Zuschauer. Sollte das Stadion ausverkauft sein, wäre das ein neuer EM -Zuschauerrekord. Eine Hexenkessel-Atmosphäre - damit ist die DHB -Auswahl in der Vergangenheit immer gut klargekommen. Sollten sich Schweden oder Dänemark für die Endspiele qualifizieren, wäre ein Großteil der Zuschauer wohl für die Ausrichter-Teams. Aber das sollte für wiedererwachte "Bad Boys" doch nur eine zusätzliche Motivation sein...

sid, dpa | Stand: 08.01.2020, 11:21