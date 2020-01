Nicht alle Neuerungen der Handball-EM überzeugen

Wohl nicht die letzte EM mit drei Ausrichtern

Schöneich prognostiziert trotzdem weitere Turniere dieser Art: "So ein Format werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach häufiger sehen. Das war die erste EM mit drei Ausrichtern und es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht die letzte mit drei Nationen sein. "

Die Stimmung in der Halle in Trondheim wurde von deutschen Spielern als "Totentanz" bezeichnet. Die Atmosphäre in Wien gegen Kroatien nannte Pekeler dagegen "wie bei einem EM-Finale ." Tatsächlich waren die Unterschiede eklatant.

Eventisierung der einzelnen Spieltage geglückt

Laut Schöneich ist das auch den unterschiedlichen Fankulturen geschuldet: " Manche Fans sind eher zurückhaltend, manche sind eben eher emotional. Die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, nehmen wir natürlich mit in zukünftige Turniere. Unser Anspruch ist, jedes Spiel zu einem richtigen Erlebnis zu machen. Natürlich ist es unser Wunsch, immer volle Hallen zu haben und alles zu tun, damit die Stimmung so gut wie möglich ist."

Tatsächlich ist der EHF gerade in Wien die Eventisierung der Spieltage geglückt. Hallensprecher, Maskottchen, Beschallung - das Rahmenprogramm war opulent. Gelangweilt ging wohl niemand nach Hause. Und selbst bei sportlich weniger attraktiven Partien sei die Atmosphäre in Wien hervorragend gewesen, meint auch Kossmann: "Das war sensationell, was da auch schon vorher und nachher in den Gängen gesungen wurde. Mit Trommeln und so weiter. Das war schon richtig geil. Das kann man nicht anders sagen."

Wien attraktiver als Trondheim

Gerade die kroatischen und die deutschen Fans, aber auch die der österreichischen Gastgeber sorgten in der Wiener Stadthalle für eine hervorragende Atmosphäre. Allerdings sind es von der kroatischen Grenze bis nach Wien auch "nur" etwa 200 Kilometer, genau wie Wien aus deutscher Sicht entspannter zu erreichen ist als das obendrein noch teure Trondheim.

Neuhaus: Drei Gastgeber nicht förderlich für den Spirit

Ist die EM 2020 nun ein "Upgrade" im Vergleich zu den letzten Turnieren? Daniel Neuhaus ist sei 2013 bei Handball-Welt- und Europameisterschaften für die ARD im Einsatz und unterteilt die einzelnen Änderungen in seinem Fazit ebenfalls: "Sportlich und für die Entwicklung der im Handball noch nicht so großen Nationen ist dieses Turnier was die Aufstockung betrifft, ein Erfolg. Wenn man allein sieht, wie sich Österreich seit der ersten Ausrichtung 2010 weiterentwickelt hat und dass dort das Spiel gegen Deutschland jetzt sogar in der Prime Time übertragen wurde, kann das nur positiv für den Handball sein.

Was unter dem Strich bleibt, ist aber, dass das Gesamtprodukt leidet. Handballturniere entfachen ihre Begeisterung ja eigentlich immer sehr lokal begrenzt. Da sind drei Gastgeber mit diesen Entfernungen für den Spirit eher nicht förderlich, auch wenn die Stimmung in den Hallen an einzelnen Tagen natürlich trotzdem auch mal richtig gut war."

Stand: 21.01.2020, 22:00