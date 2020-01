Drei Tage vor dem Turnierstart sammelte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Montag (06.01.20) damit frisches Selbstvertrauen für das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden. Es war allerdings ein Test mit Licht und Schatten. "Am Ende ist es wichtig, dass wir unsere Vorgaben erfüllt und dass wir heute mehr Stress bekommen haben", sagte Prokop im Ersten.

Bester deutscher Torschütze war Linksaußen Patrick Zieker mit sechs Treffern, Kreisläufer Jannik Kohlbacher traf fünfmal, Kapitän Uwe Gensheimer viermal. Zudem zeigte der eingewechselte Johannes Bitter im Tor wichtige Paraden.

Viele Wechsel

Coach Prokop wechselte wie schon gegen Island (33:25) zwei Tage zuvor viel und gab seinem gesamten Kader Einsatzzeiten. Am Dienstag reist das DHB-Team in den Vorrundenspielort Trondheim, wo am Donnerstag der Auftakt gegen die Niederlande steigt. Weitere Gegner in der ersten Turnierphase sind Spanien (Samstag/18.15 Uhr live im Ersten) und Lettland (Montag).

sid/dpa/red | Stand: 06.01.2020, 16:11