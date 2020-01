Mit gerade einmal 24 Jahren zählt Sander Sagosen schon fest zur Riege der Handball-Topstars. Das norwegische Ausnahmetalent bescherte dem DHB-Team zusammen mit seinen Teamkollegen das Ausscheiden im WM-Halbfinale in Hamburg im vergangenen Jahr. In der kommenden Saison können sich deutsche Handballfans aber auf den Spielmacher freuen: Im Sommer 2020 wechselt Sagosen zum THW Kiel in die Bundesliga.