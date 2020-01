Erstmals gibt es sechs Vorrundengruppen bei einer Handball-EM.

Die Vorrunden-Spieltermine der deutschen Mannschaft in Gruppe C (Spielort Trondheim):

Donnerstag, 9. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland - Niederlande (ZDF)

Samstag, 11. Januar, 18.15 Uhr: Spanien - Deutschland (ARD)

Montag, 13. Januar, 18.15 Uhr: Lettland - Deutschland (ZDF)

Die Hauptrunde findet vom 16. bis 22. Januar statt. Deutschlands Spiele in Gruppe 1 in Wien:

Donnerstag, 16. Januar, 20.30 Uhr: Weißrussland - Deutschland (ARD)

Samstag, 18. Januar, 20.30 Uhr: Kroatien - Deutschland (ZDF)

Montag, 20. Januar, 20.30 Uhr: Österreich - Deutschland (ARD)

Mittwoch, 22. Januar, 20.30 Uhr: Tschechien - Deutschland (ZDF)

Halbfinale: Freitag, 24. Januar, 18 und 20.30 Uhr

Platzierungsspiele: Samstag, 25. Januar, 16 und 18.30 Uhr

Finale: Sonntag, 26. Januar, 16.30 Uhr

Modus

Erstmals treten 24 Nationen bei einer EM an, bisher waren es 16. Aus den sechs Vorrundengruppen ziehen jeweils die Erst- und Zweitplatzierten in die Hauptrunde ein. Die Dritt- und Viertplatzierten scheiden aus. Es folgt die Hauptrunde mit zwei Sechsergruppen. Die qualifizierten Teams nehmen das Ergebnis aus ihrem direkten Vorrunden-Duell mit und spielen in der Hauptrunde nicht noch einmal gegeneinander. Die besten Mannschaften der Vorrundengruppen A, B und C treffen sich in Hauptrundengrupp0e 1, die Teams aus den Gruppen D, E und F in Hauptrundengruppe 2.