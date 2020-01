Handball-EM

Beste deutsche Turnierleistung nötig

Verwundbar zeigte sich die Mannschaft von Trainer Lino Cervar bisher aber in kurzen Phasen durchaus. Gegen Montenegro und Serbien lief es in der ersten Hälfte offensiv gar nicht gut, vor allem die Trefferquote war überschaubar. Wie übrigens auch teilweise gegen Österreich, aber da stand die eigene Abwehr zu gut, um ernsthaft in Gefahr zu geraten - und vorne konnten Dunvjak und Cindric immer wichtige Akzente setzen. Zudem zeigte auch Keeper Marin Sego, der in den Vorrundenspielen herausragend war, in der Schlussphase wichtige Paraden.

Die deutsche Mannschaft wird also eine starke Defensiv- und Torhüterleistung brauchen, wenn sie die Halbfinalchancen bewahren will. Möglich ist dieses Szenario allemal, die Tendenz zeigt in die richtige Richtung. Es wird aber definitiv die beste Turnierleistung nötig sein.