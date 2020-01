Österreich gewann am Dienstag (14.01.20) sein abschließendes Vorrundenspiel mit 32:28 (18:12) und sicherte sich damit den ersten Rang in Gruppe B. Auch der Zweitplatzierte wird in der Hauptrunde auf Deutschland treffen, um dieses Ticket spielen am Abend noch Tschechien und die Ukraine.

Das deutsche Team von Trainer Christian Prokop spielt zum Auftakt der zweiten Turnierphase am Donnerstag gegen Weißrussland, es folgen die Duelle mit Kroatien (Samstag) und Österreich (Montag). Am Mittwoch kommender Woche geht es dann gegen Tschechien oder die Ukraine.