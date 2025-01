Handball-WM 2025 Tunesien mit Last-Minute-Sieg, Frankreich kompromisslos Stand: 18.01.2025 20:25 Uhr

Bei der Handball-WM hat Rekordweltmeister Frankreich gegen Österreich das Aufeinandertreffen der ungeschlagenen Teams souverän mit 35:27 (19:15) gewonnen. Im Duell zwischen Algerien und Tunesien wurde der letzte Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft ermittelt.

Von Julie Bärthel

Frankreich startete aggressiv in die Partie und veranlasste Österreich-Trainer Aleš Pajovič zu einer frühen Auszeit in der 17. Minute. Der sonst so starke Schlussmann der Österreicher, Constantin Möstl, agierte nicht immer glücklich und auch auf Seiten der Franzosen gab es einen frühen Wechsel im Tor.

Nach dem verletzungsbedingten Turnier-Aus von Samir Bellahcene (TVB Stuttgart) kam Charles Bolzinger zu seinem ersten WM-Auftritt im französischen Tor. Der 24-Jährige von Montpellier Handball kaufte dem bis dahin fehlerlosen Sebastian Frimmel von Siebenmeterpunkt prompt eine hochkarätige Chance ab und konnte sich im weiteren Spielverlauf noch mehrmals auszeichnen. Am Ende setzte sich die Breite des französischen Kaders durch und der 35:27 (19:15)-Erfolg der "Équipe Tricolore" war gleichbedeutend mit dem Gruppensieg und der Maximalausbeute von vier Punkten für die Hauptrunde.

Gruppe B: Tunesien löst Ticket für Hauptrunde und trifft auf DHB-Team

Im dänischen Herning wurde beim Spiel Algerien gegen Tunesien der letzte deutsche Hauptrundengegner gesucht. Beide Teams enttäuschten im bisherigen Turnierverlauf und verloren ihre Spiele relativ deutlich gegen Italien und Dänemark. Tunesien begann stark und blieb die komplette erste Hälfte in Führung. Dank der herausragenden Paraden von Khalifa Ghedbane (HC Erlangen) gingen die Algerier zur Halbzeit nur mit einem 4-Tore-Rückstand (9:13) in die Kabine. In der zweiten Hälfte blieb es bis zum Schluss spannend, da Algerien mit aller Macht auf den Sieg drängte – nur ein Erfolg hätte den Einzug in die Hauptrunde sichern können. Das Tor von Hazem Bacha zum 26:25 mit der Schlusssirene beendete endgültig alle algerischen Hauptrundenträume und Tunesien konnte jubeln.

Gruppe F: Spanien ohne große Mühe

Im Auftaktspiel tat sich Spanien gegen ein hartnäckiges chilenisches Team zunächst schwer, konnte letztlich aber souverän gewinnen. Gegen die "Kometen" aus Japan startete die Mannschaft von Trainer-Legende Jordi Ribera diesmal hochkonzentriert und legte zu Beginn einen 6:0-Lauf hin. Der baldige Kieler Torwartkollege von Andi Wolff, Gonzalo Pérez de Vargas, zeigte einmal mehr seine Weltklasse und überzeugte beim 39:20 (19:11)-Sieg mit knapp 50% Fangquote. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Linksaußen Daniel Fernández (TVB Stuttgart), der in der Halbzeitpause nur gestützt die Halle verlassen konnte.

Gruppe G: Slowenien eilt dank Topscorer Vlah zum zweiten Sieg

Die "Blue Sharks", wie sich die Spieler der Kapverdischen Inseln nennen, erwischten beim zweiten Gruppenspiel gegen Slowenien einen guten Start. Der Favorit tat sich lange schwer, konnte sich aber, wie schon am 1. Spieltag, auf die Tore von Rückraumspieler Aleks Vlah verlassen. Der 27-Jährige vom dänischen Topclub Aalborg Håndbold traf achtmal und bescherte seinem Team einen ungefährdeten zweiten Vorrundensieg (36:24) und somit das Ticket für die Hauptrunde in Zagreb.