DHB-Gegner bei der Handball-WM 2025 Polen - nur noch ein Schatten der "goldenen Generation" Stand: 10.01.2025 18:24 Uhr

Polen, bei der Handball-WM 2025 am 15. Januar um 21.30 Uhr der Auftaktgegner der deutschen Handballer, ist weit von einstiger Stärke entfernt.

Die Erinnerung an Polens "goldene Generation", die zwischen 2007, 2009 und 2015 drei WM-Medaillen gewann, ist nach mehreren schwachen Turnieren fast komplett verblasst. Zuletzt dokumentierte Platz 15 bei der Heim-WM 2023 den Abstieg der Polen ins Mittelmaß, auch bei der EM 2024 belegten sie nur Rang 16.

Bei der WM müssen die Polen zudem auf ihren wichtigsten Mann verzichten: Rückraumspieler Szymon Sicko aus Kielce steht nach schwerer Verletzung weiterhin nicht zur Verfügung. Sicko gilt als "Hirn" des polnischen Spiels.

Das Grundgerüst bilden Spielmacher Michal Olejniczak, Rechtsaußen Arkadiusz Moryto (beide Kielce) sowie Kreisläufer Kamil Syprzak (Paris). Im Tor hat sich Melsungens Keeper Adam Morawski oft als starker Rückhalt erwiesen. Insgesamt haben die Polen aber zu wenige Spieler, die auf dem höchsten europäischen Level, bei einem Champions-League-Klub, aktiv sind.

Coach Marcin Lijewski, der als Spieler 2007 das WM-Finale gegen Deutschland verlor, haderte auch über die Auslosung, die nur Gegner aus Europa bescherte und nicht zumindest eins der leichteren Exoten-Teams. Hinter dem Favoriten Deutschland schielen die Polen aber dennoch auf Platz zwei in der Gruppe.

Die bisherige Bilanz des DHB-Teams gegen Polen:

41 Siege, 6 Unentschieden, 21 Niederlagen (68 Spiele)

Die Spiele des DHB-Teams - Live-Übertragung im TV und im Internet

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden von ARD und ZDF übertragen - im TV und per Livestream im Netz. Außerdem bietet die Sportschau alle deutschen Spiele im Audio-Livestream auf sportschau.de, in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und auf allen Sprachassistenz-Systemen an.

TV-Übertragung der deutschen Vorrunden-Spiele Datum Partie Sender 15.01., 20.30 Uhr Deutschland - Polen ARD 17.01., 20.30 Uhr Schweiz - Deutschland ZDF 19.01., 18.00 Uhr Deutschland - Tschechien ARD

Die Sportschau bietet zudem während des Turniers den täglichen Podcast "Handball auf die 1". Moderatorin Stephanie Müller-Spirra spricht mit den Sportschau-Experten Dominik Klein und Johannes Bitter über Aktuelles und Hintergründiges.