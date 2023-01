Handball-WM 2023 Zu streng? Spieler kritisieren Corona-Regeln Stand: 04.01.2023 20:08 Uhr

Bei der Handball-WM 2021 und der EM 2022 sorgte das Coronavirus für Chaos. Vor der WM 2023 üben nun einige Spieler Kritik - die Regeln der IHF seien zu streng.

Der isländische Nationaltorwart Björgvin Pall Gustavsson ist in Deutschland kein Unbekannter. Der mittlerweile 37-Jährige spielte bis 2017 unter anderem beim SC Magdeburg und beim Bergischen HC in der Handball-Bundesliga.

Auf seinem Twitteraccount machte Gustavsson Anfang des Jahres seinem Ärger in einem offenen Brief Luft. Ziel seiner Kritik: Die Verantwortlichen des Handball-Weltverbandes IHF und die Corona-Regeln, die die IHF für die am 12. Januar beginnende Weltmeisterschaft festgelegt hat.

Die Corona-Regeln für die Handball-WM 2023

Diese sehen in Auszügen wie folgt aus:

Alle direkt am Spielgeschehen beteiligten Personen müssen (ausreichend) geimpft oder genesen sein und mussten das im Vorfeld nachweisen.

Drei Tage vor Ankunft in den Spielorten Polen und Schweden müssen alle Beteiligten einen negativen PCR-Test vorweisen

Nach der Vorrunde und nach der Hauptrunde - und beim Auftreten von Symptomen - müssen alle Spieler und Verantwortlichen sich einem Schnelltest unterziehen

Bei einem positiven Test wird die Person mindestens fünf Tage isoliert und kann frühestens dann mit einem negativen PCR-Test wieder am Turnier teilnehmen

Regeln strenger als Gesetze in Polen und Schweden

Diese Regeln sind deutlich strenger als die gesetzlichen Vorgaben in den Spielorten. Polen und Schweden haben Quarantänepflicht und andere Maßnahmen bereits ausgesetzt. Dass die IHF sich dennoch dafür entschieden hat, eine Isolationspflicht in die turniereigenen Coronaregeln zu schreiben, stößt bei einigen Spielern auf wenig Gegenliebe.

Gustavsson: IHF schützt die Spieler damit nicht

Gustavsson und andere Handballspieler hätten bereits mit Anwälten gesprochen, um zu prüfen, ob die von der IHF festgelegten Regeln überhaupt legal seien, wie Gustavsson in seinem Brief schreibt. Die Menschenrechte der Spieler seien durch die Regeln beschnitten.

"Die Spieler sind sich bewusst, dass sie ihre Quarantäne jederzeit selbst beenden und sich den Tests verweigern können" , heißt es weiter. "Wenn die IHF diese Maßnahmen zum Schutz der Spieler implementieren wollte, hat sie damit genau das Gegenteil erreicht. Und ich denke ich spreche für alle. Das Corona-Trauma der letzten Turniere ist bei den Spielern immer noch sehr präsent und beeinträchtigt die Athleten, die gesund sind wie ein Pferd, mehr als Corona."

Landin, Schagen und Co. teilen den Tweet

Ob Gustavsson damit wirklich für alle Spieler spricht, ist zumindest fraglich. Einige Akteure scheinen sich seiner Meinung aber anzuschließen. Dänemarks Weltklasse Torhüter Niklas Landin vom THW Kiel, dessen Landsmann Rasmus Lauge und der Niederländer Bobby Schagen sind nur drei Beispiele von WM-Teilnehmern, die Gustavssons Tweet zumindest geteilt haben. Auch Schwedens Co-Trainer Michael Apelgren hatte gegenüber "Aftonbladet" zuvor bereits deutliche Kritik geübt: "Es ist eine Schande, wenn man zuhause eine WM spielt und nicht so leben kann, wie wir in Schweden sonst leben."

Viele Coronafälle bei vergangenen Turnieren

Bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei im Jahr 2022 hatte es im Turnier allein in der deutschen Delegation insgesamt 18 Coronafälle und diverse Nachnominierungen gegeben. Es war engmaschig mit PCR-Tests getestet worden und Spieler mussten sich bei positiven Tests ebenfalls für mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Auch bei der WM 2021 hatte unter anderem Kap Verde wegen zu vieler positiver Tests im Team nicht gegen das DHB-Team antreten können, Tschechien und die USA hatten bereits im Vorfeld absagen müssen.

Im Vorfeld des Turniers für 2023 sind bisher nur wenige positive Coronatests bei nominierten Spielern bekannt geworden. Der positiv getestete Däne Simon Pytlick ist seit Mittwoch (04.01.2023) schon wieder bei seiner Mannschaft nachdem er die Infektion ohne Symptome und mit einem negativen Test offenbar überstanden hat. Der niederländische Verband gab am Mittwoch zudem bekannt, dass Jorn Smits und drei Stabsmitglieder ebenfalls positiv getestet wurden.