Spielplan, Gruppen, Modus So läuft die Handball-WM der Frauen Stand: 06.11.2023 17:22 Uhr

Am 29. November startet die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Norwegen, Schweden und Dänemark. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Die 26. IHF-Handball-Weltmeisterschaft der Frauen beginnt am Mittwoch, den 29. November und endet mit dem Finale am 17. Dezember. Es ist das erste Mal, dass drei Gastgeber eine Frauen-WM ausrichten. Mit Norwegen, Schweden und Dänemark gastiert die WM in Hochburgen des Frauenhandballs, Skandinavien gilt als besonders frauenhandballbegeistert.

Die Spielorte

In Schweden werden in der Vor- und Hauptrunde Spiele in Göteborg und Helsingborg ausgetragen. In Norwegen wird die Vorrunde in Stavanger ausgespielt, die Hauptrunde und zwei Viertelfinalpartien in Trondheim.

Die dänischen Spielorte sind Frederikshavn und Herning. Die Jyske Bank Boxen in Herning ist mit 15.000 Plätze die größte Arena des Turniers und wird Schauplatz von zwei Viertelfinalpartien, den Halbfinalpartien und dem Finale sein. Dort finden auch die Spiele der deutschen Mannschaft in der Vorrunde statt. Im Falle des Einzugs in die Hauptrunde bleibt sie dort bis zum Ausscheiden.

Schon das Finale der Handball-WM der Männer 2019 fand in Herning statt.

Die Gruppen

Es ist das zweite Mal, dass 32 Teams an der Weltmeisterschaft teilnehmen, zuvor waren es 24 Mannschaften. In der Vorrunde gibt es acht Gruppe, mit je vier Teams. Die deutsche Mannschaft spielt in der Gruppe F und trifft dort auf Polen, Japan und Iran.

Der Modus

Jedes Team absolviert drei Spiele in der Vorrunde. Die besten Drei jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Die Gruppenletzten der Vorrunde spielen im "President’s Cup" die Platzierungen aus. Bei Weiterkommen werden die Vorrundenpunkte aus den Partien gegen die Mannschaften, die ebenfalls weitergekommen sind, mitgenommen.

Es gibt vier Hauptrundengruppen, mit je sechs Teams - was bedeutet, dass jedes Team drei weitere Spiele absolviert. Die deutsche Gruppe F trifft auf die Gruppe E (Dänemark, Rumänien, Serbien und Chile). Die Erst- und Zweitplatzierten ihrer jeweiligen Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

Von dort aus führt der K.O.-Modus zum Finale. Die Viertelfinalpartien finden am 12. und 13. Dezember statt, am 15. Dezember die Halbfinalpartien und am 17. Dezember Spiel und Platz drei und das Finale.

Die (möglichen) Spiele der deutschen Mannschaft

Vorrunde:

30. November, 18 Uhr: Deutschland gegen Japan

2. Dezember, 18 Uhr: Iran gegen Deutschland

4. Dezember, 20:30 Uhr: Deutschland gegen Polen

Im Falle des Hauptrundeneinzugs:

7. Dezember, 15:30 Uhr, 18 Uhr oder 20:30 Uhr

9. Dezember, 15:30 Uhr, 18 Uhr oder 20:30 Uhr

11. Dezember, 15:30 Uhr, 18 Uhr oder 20:30 Uhr

Ein mögliches Viertelfinale würde am 13. Dezember stattfinden, Halbfinale und Finale, bzw. Platzierungsspiele am 15. und 17. Dezember.

Die Olympiaqualifikation

Bei der Handball-WM geht es für viele Teams nicht nur um WM-Medaillen Auch ein Platz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris wird bei der WM vergeben. Insgesamt nehmen 12 Mannschaften am Olympischen Turnier teil.

Die Weltmeisterinnen oder das beste noch nicht qualifizierte Team sichert sich ein direktes Olympia-Ticket. Bereits qualifiziert sind Frankreich als Gastgeber der Olympischen Spiele, Norwegen als amtierender Europameister, Südkorea, Angola und Brasilien. Im April werden die übrigen Plätze bei Qualifikations-Turnieren vergeben.

Die Handball-WM bei der Sportschau

Auf sportschau.de gibt es die Spiele der deutschen Mannschaft im Liveticker und in der Video-Zusammenfassungen.