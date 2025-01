Viertelfinale bei der Handball-WM Deutsche Handballer wieder mit Knorr gegen Portugal Stand: 27.01.2025 13:49 Uhr

Spielmacher Juri Knorr hat grünes Licht für einen Einsatz im WM-Viertelfinale der deutschen Handballer gegen Portugal gegeben. Der 24-Jährige, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien krankheitsbedingt verpasst hatte, ist am Montag (27.01.2025) in den Spielort Oslo geflogen.

Am Mittwoch (20.30 Uhr) steht in der norwegischen Hauptstadt das Duell mit den bislang ungeschlagenen Portugiesen an, das WM-Viertelfinale wird ab 20.15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen.

Knorr: "Für das Viertelfinale bereit"

" Die Tage haben mir gut getan. Mir geht es soweit ganz gut ", sagte Knorr dem SID am Montag: " Wir haben gestern noch einmal einen Bluttest gemacht, die Werte sind in Ordnung. Ich bin für das Viertelfinale bereit, sonst wäre ich nicht hier. Es ist schon verrückt. "

Knorr zuletzt für Untersuchungen in Deutschland

Knorr hatte sich zuletzt am Wochenende für Untersuchungen in Deutschland aufgehalten und könnte nun bereits am Nachmittag mit der Mannschaft von Alfred Gislason trainieren. Die DHB-Auswahl hatte die Hauptrunde mit einem 31:19-Erfolg gegen Tunesien abgeschlossen. Anschließend äußerte sich Gislason in der Personalie Knorr vorsichtig optimistisch - und kann nun offenbar aufatmen.