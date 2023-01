Handball-WM 2023 Starke Gegner für den DHB - so läuft es in den anderen Gruppen Stand: 16.01.2023 15:51 Uhr

Abseits der deutschen Gruppe gab es bei der Handball-WM schon die ein oder andere Überraschung. Außerdem zeigte sich: Die Hauptrunde wird für den DHB kein Spaziergang.

Gruppe A: Spanien souverän, Iran überrascht

In Gruppe A sind die Spanier, zuletzt Vize-Europameister und Dritter bei der letzten Weltmeisterschaft, ihrer Favoritenrolle bisher gerecht geworden. Ohne den ganz großen Glanz aber sehr souverän gewannen die Iberer ihre ersten beiden Hauptrundenspiele gegen Montenegro mit 30:25 (15:12) und Chile mit 34:26 (18:15) und verteilten dabei ihre Tore ziemlich gleichmäßig auf den gesamten Kader - eine große Stärke des Teams von Jordi Ribera.

Im abschließenden Gruppenspiel geht es für Spanien gegen eine der großen Turnier-Überraschungen: Der Iran besiegte Chile im ersten Gruppenspiel mit 25:24 (13:11), dazu präsentierte sich das Team um den in Deutschland aktiven Pouya Norouzinezhad auch gegen Montenegro sehr ordentlich und steht kurz vor dem Einzug in die Hauptrunde. Dafür braucht es aber wohl Schützenhilfe der Montenegriner gegen Chile. Montenegro hat in Torhüer Nebojsa Simic von der MT Melsungen wie erwartet eine echte Bank zwischen den Pfosten. Mit 27 Paraden ist er, der Keeper mit den zweitmeisten gehaltenen Bällen im Turnier.

Gruppe B: "Schlüsselspiel" zwischen Slowenien und Frankreich

Frankreich und Slowenien sind die einzigen beiden Mannschaften, die in Gruppe B bisher Siege gefeiert haben. Die Gastgeber Polen und Außenseiter Saudi-Arabien sind dementsprechend bisher punktlos geblieben. In den direkten Duellen am Montagabend (16.01.2023) spielen Frankreich und die Slowenen darum, wer mit vier Punkten in die Hauptrunde einzieht und beste Chancen auf das Viertelfinale hat. Der Sieger aus diesem direkten Duell zweier bisher sehr überzeugender Mannschaften dürfte definitiv in den Kreis der engsten Titelanwärter zählen.

Für die Polen geht es im letzten Gruppenspiel nun darum, nach der guten Vorstellung gegen Frankreich und dem sehr schwachen Auftritt gegen Slowenien noch die Hauptrunde zu erreichen, um so wenigstens die theoretische Chance auf die K.o.-Runde zu wahren.

Gruppe C: Wie stark ist Schweden wirklich?

Die Schweden führen erwartungsgemäß die Gruppe mit zwei Siegen aus zwei Spielen an. Gegen Brasilien und Kap Verde war der Europameister und Mit-Gastgeber aber nicht wirklich in Bedrängnis und wird wohl auch gegen das bisher chancenlose Gruppenschlusslicht Uruguay keine Probleme bekommen. Sobald die Schweden einmal ins Tempospiel kamen, hatten die Außenseiter allesamt keine Möglichkeiten, sich gegen die Niederlage zu stemmen. In der Vorbereitung auf das Turnier wackelte die Mannschaft um Spielmacher Jim Gottfridsson allerdings gegen Serbien dann doch ein bisschen. Dementsprechend dürften die euphorischen Fans erst mit Beginn der Hauptrunde wirklich wissen, wo die Mannschaft im Vergleich mit den anderen Titelanwärtern steht. Kap Verde und Brasilien spielen am Montagabend darum, wer Punkte mit in die Hauptrunde nimmt.

Gruppe D: Ist Ungarn das neue Island?

In Gruppe D spielen mit Island, Portugal und Ungarn drei Mannschaften, die vor dem Turnier in die Kategorie "Geheimtipp" fielen, wenn es um die Teilnahme am Halbfinale ging. Am höchsten eingeschätzt waren dabei wohl die Isländer. Dadurch, dass die Nordmänner allerdings mit einem Treffer Abstand den Ungarn unterlagen, kann das Team um Aron Palmarsson sich wohl keine Niederlage mehr erlauben, wenn es realistische Chancen auf die K.o.-Runde haben will. Im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea sollten die Nordmänner aber keine Probleme haben.

Gleichzeitig dürften die Isländer am frühen Abend den Portugiesen die Daumen drücken. Denn wenn die Iberer gegen Ungarn gewinnen sollten, würden alle drei Mannschaften mit zwei Zählern in die Hauptrunde gehen und die Island-Niederlage gegen Ungarn wäre nicht mehr ganz so unangenehm. Bisheriger Topspieler der Ungarn ist bisher übrigens der erfahrene Spielmacher Mate Lekai, der mit neun Toren und 13 Assists zu den Topscorern des Turniers gehört.

Gruppe F: Norwegen und Niederlande bockstark

In Gruppe F gab es bisher kein Spiel, das mit weniger als zehn Toren Differenz zu Ende ging. Die Norweger und die Niederländer ließen Nordmazedonien und Argentinien jeweils keine Chance und stehen damit bereits als deutsche Gruppengegner in der Hauptrunde fest. Im direkten Duell am Dienstag, in das die Norweger mit Superstar Sander Sagosen als Favorit gehen, wird entschieden, wer die Gruppe gewinnt und somit, außer bei einem Remis, mit der vollen Punktzahl in die Hauptrunde geht.

Beide Mannschaften spielten bisher extrem schnell und dürften das DHB-Team vor echte Herausforderungen stellen. Besonders überraschen dürfte das die Deutschen allerdings nicht, denn mit den Niederländern Kay Smits und Dani Baijens sowie Sander Sagosen und Magnus Rod spielen die bisher besten Scorer beider Mannschaften, wie viele ihrer Teamkollegen auch, in der Bundesliga.

Gruppe G: Voller Überraschungen

Dass Ägypten eine starke Handballmannschaft hat, ist keine Neuigkeit. Schon bei der letzten Weltmeisterschaft verloren die Nordafrikaner in einem epischen Viertelfinale nur hauchdünn gegen Dänemark. Dass Ägypten aber so gut ist, dass es sogar die Kroaten mit 31:22 (16:12) abfertigen würde, überraschte dann doch zumindest ein bisschen. Das bisher verlustpunktfreie Team ist klarer Kandidat für das Viertelfinale - und mehr. Torhüter Abdelrahman Homayed hielt bisher 54 Prozent der Würfe auf seinen Kasten - eine Wahnsinnsquote.

Ebenfalls überraschend: Die USA. Im 26. Anlauf gelang zum Auftakt der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft. Der bedeutete auch, dass Marokko, wenn am Dienstag nicht noch eine Sensation gegen die Kroaten gelingt, wohl die Hauptrunde verpassen wird. Für die US-Boys ginge es dann sogar eine Runde weiter. Ein Riesenerfolg für ein Land, in dem Handball kaum jemandem ein Begriff ist.

Gruppe H: Dänemark eine andere Liga - dahinter Spannung

Mit einer Tordifferenz von +30 gehen die Dänen in das letzte Gruppenspiel gegen Tunesien. Die Mannschaft ist auf allen Positionen teils mehrfach weltklasse besetzt und ist ein Kandidat auf den Titel. Das stand allerdings auch nie zur Debatte.

Dahinter ist theoretisch alles noch möglich.Belgien hat durch einen knappen Erfolg über die Tunesier gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme beste Karten auf die Hauptrunde. Nur wenn Tunesien eine nicht zu erwartende Sensation gegen die Dänen gelänge, könnten die Belgier noch Gruppenletzter werden und vorzeitig ausscheiden. Vielleicht geht das Team, bei dem die meisten Spieler in der Heimat aktiv sind, sogar mit zwei Zählern in die Zwischenrunde. Dafür bräuchte es allerdings einen Sieg über Bahrain, das womöglich mit einer knappen Niederlage trotzdem noch die nächste Runde erreicht. Bahrain und Tunesien hatten sich die Punkte geteilt, am Ende wäre die Tordifferenz entscheidend.