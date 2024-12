Handball-Bundesliga THW Kiel baut Siegesserie vor WM-Pause aus Stand: 26.12.2024 19:57 Uhr

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in seinem letzten Spiel vor der WM-Pause seine Siegesserie ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann am 17. Bundesliga-Spieltag beim TBV Lemgo knapp mit 23:22 (14:13) und hält nach dem zehnten Pflichtspielerfolg am Stück Kontakt zu Tabellenführer MT Melsungen.

Der Däne Emil Wernsdorf Madsen war Kiels erfolgreichster Werfer mit neun Treffern, im THW-Tor zeigte Nationalkeeper Andreas Wolff starke zwölf Paraden. Auch ohne den zum zweiten Mal erkrankt fehlenden DHB-Spielmacher Juri Knorr besiegten die Rhein-Neckar Löwen die HSG Wetzlar klar mit 32:27 (17:11) und sind Siebter.

Melsungen, das sich am Tag vor Heiligabend im unerwarteten Spitzenspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf durchgesetzt hatte, ist erst am Freitag (19.00 Uhr) bei Frisch Auf Göppingen zum letzten Mal vor der rund sechswöchigen WM-Pause gefordert. Die WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien beginnt am 14. Januar (bis 2. Februar).

Magdeburg - Erlangen verlegt

Der SC Magdeburg war erneut nicht im Einsatz. Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt am vergangenen Freitag wurde auch das für den zweiten Weihnachtstag angesetzte Spiel gegen den HC Erlangen verlegt. Bereits beim Ostduell gegen Eisenach wurde so verfahren. Nachholtermine für beide Begegnungen gibt es noch nicht.