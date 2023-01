Handball Bundesliga der Frauen Bietigheim baut Tabellenführung aus - BVB mit spätem Remis Stand: 11.01.2023 21:50 Uhr

Aus den beiden Duellen unter den Top vier Teams der Frauen Handball Bundesliga geht Bietigheim als klarer Sieger hervor - auch weil das Verfolgerduell remis endete.

In der Handball Bundesliga der Frauen waren am Mittwochabend (11.01.2023) zum Auftakt des 12. Spieltags die Top vier der Liga unter sich. Die SG BBM Bietigheim geht als Gewinner aus den beiden direkten Duellen hervor. Während die Spitzenreiterinnen und Titelverteidigerinnen den Tabellenvierten Buxtehuder SV beim 37:20 (22:7) deklassierten, nahmen sich die beiden ärgsten Verfolger Borussia Dortmund und Thüringer HC in einem dramatischen Spiel gegenseitg die Punkte weg.

Deutschlands einziger Champions League Vertreter Bietigheim profitierte beim deutlichen Auswärtssieg vor allem von einem Klassenunterschied im ersten Durchgang. Die Gastgeberinnen aus Buxtehude kamen vor dem Seitenwechsel nur zu sieben Treffern. Mit nun elf Siegen aus elf Spielen steht Bietigheim ohne Verlustpunkte auf Platz eins der Tabelle und steuert auf den vierten Titel in der Vereinsgeschichte zu.

BVB jubelt drei Sekunden vor Schluss

Der erste Verfolger Thüringer HC hat bereits ein Spiel mehr absolviert und 21:3 Punkte - auch auf Grund eines starken Comebacks der Dortmunder Handballerinnen. Während die Thüringerinnen lange auf der Siegerstraße zu sein schienen, kämpfte sich der BVB fünf Minuten vor Spielende zurück und kam schlussendlich durch Anna Lena Hausherr drei Sekunden vor Schluss zum 30:30-Ausgleich. Der BVB festigte damit zumindest seinen dritten Rang in der Bundesliga-Tabelle.