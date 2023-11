Sieg gegen Al Kuwait SC Füchse Berlin stehen beim Super Globe im Halbfinale Stand: 09.11.2023 14:30 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien das Halbfinale erreicht. Am Donnerstag siegte der Bundesligist in Dammam gegen Kuwait SC am Ende klar mit 37:28 (18:16). Im Halbfinale am Samstag treffen die Füchse entweder auf den FC Barcelona oder Al Ahly Sporting Club (15.30 Uhr/handall-globe.tv). Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit 13 und Jerry Tollbring mit sieben Toren.



Beim Bundesliga-Tabellenführer stand Rückraumspieler Lasse Andersson wieder in der Startformation. Der Däne hatte beim 48:34-Auftaktsieg am Mittwoch gegen San Fernando HB noch pausiert. Doch Andersson konnte kaum Akzente setzen und saß schnell wieder auf der Bank. Damit stand er fast sinnbildlich für das Spiel seines Teams zu Beginn.

Schleppender Start der Füchse

Denn die Füchse taten sich gegen die robusten Kuwaitis sehr schwer, leisteten sich einige technische Fehler und hatten in der Abwehr kaum Zugriff. So liefen sie meist einem Rückstand hinterher. Erst kurz vor der Pause konnte sich der Bundesligist - dank einiger Paraden von Keeper Dejan Milosavljev - mit einem 4:0-Lauf erstmalig etwas absetzen.



Nach dem Seitenwechsel glich Kuwait zwar wieder aus (20:20). Doch die Füchse antworteten bis Mitte der zweiten Hälfte mit einem 9:2-Lauf - die Vorentscheidung. Denn nun stand die Deckung mit Milosavljev. Und diese Führung ließen sie sich bis zum Ende nicht mehr nehmen.

"In unserer Situation ist der Super Globe eine willkommene Einnahmequelle" Die Füchse Berlin sind am Montag zur Klub-WM nach Saudi-Arabien gereist. Dort warten ein sportlicher Stresstest und Duelle mit Top-Teams wie Barcelona. Ein Gespräch mit Füchse-Manager Bob Hanning, der auf einen Geldregen hofft.mehr

Füchse durch Wild Card beim Super Globe

Am Montag reiste der aktuelle Tabellenführer der Handball-Bundesliga zum hochdotierten IHF Super Globe, der Klub-WM, die bis Sonntag in der am Persischen Golf gelegenen Stadt Dammam ausgetragen wird. Dort warten zunächst zwei Spiele gegen Klubs aus Argentinien und Kuwait, ehe in Halbfinale und Finale Duelle mit europäischen Top-Klubs wie Kielce und Barcelona folgen könnten. Zwölf Teams nehmen an dem Wettbwerb teil, die Füchse erhielten als Sieger der EHF European League eine Wild Card.

Sendung: rbb24, 9.11.23, 18 Uhr