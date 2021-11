Füchse Berlin gewinnen souverän in der European League

Am Dienstagabend holte die Mannschaft von Jaron Siewert den 35:29-Sieg (17:11) gegen die Handballer aus der Schweiz. Die besten Berliner Werfer waren Milos Vujovic und Valter Chrintz mit je sieben Toren.

Ungefährdeter Sieg

Beim Spiel in der Max-Schmeling-Halle konnten sich Hans Lindberg und Paul Drux schonen. Auch ohne die beiden gingen die Füchse schnell 4:1 in Führung. Mehrere Fehler im Offensivspiel wurden von den Gegnern für ein 5:5 ausgenutzt. Die Berliner erlangten die Kontrolle zurück und starteten einen 5:0-Lauf. Die solide Abwehrarbeit der Gäste verhinderte eine höhere Führung.



Nach der Halbzeitpause setzten sich die Berliner mit einem 4:1-Lauf weiter ab. Siewert gönnte weiteren Stammspielern eine Pause, wodurch sich allerdings mehr Fehler ins Spiel der Füchse einschlichen. In der Schlussphase verletzte sich außerdem Spielmacher Marian Michalczik. Der 24-Jährige musste verletzt vom Spielfeld getragen werden. Den Sieg konnten sich die Füchse trotzdem souverän sichern.



Der Berliner Handball-Bundesligist bleibt so ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe A.

rbb | Stand: 30.11.2021, 22:37