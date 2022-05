Handball | Champions League

THW Kiel braucht gegen Paris "einfachen" Sieg

Stand: 18.05.2022, 12:12 Uhr

Der THW Kiel will am Donnerstag die achte Teilnahme am Final Four der Handball-Champions-League perfekt machen. Die Chancen dazu stehen im Viertelfinal-Rückspiel in eigener Halle gegen Paris Saint-Germain gut.

Von Jan Kirschner