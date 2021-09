Champions League: Angeschlagene Flensburger empfangen Barcelona

Zwei A-Jugendliche im Profikader

"Wir haben nicht April, sondern erst zwei Pflichtspiele hinter uns und können deshalb nicht einfach sagen: Zähne zusammenbeißen und durch", so Machulla. Eine Nachverpflichtung, gerade für den doppelt betroffenen rechten Rückraum, scheint indes keinen Sinn zu machen, da sich die Situation in wenigen Wochen entspannen sollte. Vorerst wurden die A-Jugendlichen Oscar von Oettingen und Mikael Helmersson in den Profi-Kader hochgezogen.

Ungünstig, dass schon jetzt wichtige Spiele anstehen. Nach dem Duell mit Barcelona geht es am Sonntag (13.40 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) für die SG zum 105. Landesderby nach Kiel.

Möller: "Müssen das Beste aus der Situation machen"

Erstmal ist an der Flensburger Förde aber "Königsklasse" angesagt. Seit dem denkwürdigen Halbfinale von Köln 2014 wartet die SG auf einen Sieg gegen den Traditionsclub aus Katalonien. Im Sommer kehrte Kevin Möller vom FC Barcelona zurück nach Flensburg und schlug voll ein. "Egal, wer jetzt auch kommt, angesichts unserer Kader-Situation mit den vielen Verletzungen können wir jetzt nur auf uns schauen", sagte der Torwart. "Wir müssen das Beste aus der Situation machen."

Hammerharte Gruppe für Flensburg

In der alljährlichen Handball-Hatz geht es für die Machulla-Mannschaft in der Champions League schon nächste Woche weiter, wenn am Donnerstag (20.45 Uhr) das Auswärtsspiel beim FC Porto ansteht. Die Flensburger haben eine hammerharte Gruppe erwischt, treffen neben dem Champion aus Barcelona noch auf die Mitfavoriten Paris, Veszprém oder Kielce. "Es wird in dieser Staffel unheimlich schwer, überhaupt auf den Plätzen drei und vier zu landen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Wir müssen sehen, dass unsere Mannschaft so gut wie möglich durchkommt und sich eine bestmögliche Ausgangsbasis für das Achtelfinale verschafft."