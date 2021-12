Djibril M'Bengue - Ein Musterbeispiel für Migration im Handball

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

+++ FC Bayern kürt sich mit Kantersieg in Stuttgart zum Herbstmeister +++ Mainz 05 spielt sich gegen Hertha BSC in einen Rausch +++ Köln gewinnt nach zwei Rückstanden in Wolfsburg +++ Sieg gegen den VfL Bochum - Arminia Bielefeld punktet im Abstiegskampf +++ Deutsche Handballerinnen scheitern im WM-Viertelfinale an Spanien +++ | audio