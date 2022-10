Handball DHB-Team verliert knapp gegen Spanien Stand: 15.10.2022 22:05 Uhr

Letztes Länderspiel des Jahres: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat beim EHF Eurocup gegen die Auswahl Spaniens verloren - und doch überzeugt.

Deutschland unterlag am Samstagabend (15.10.2022) beim EHF Eurocup 31:32 (13:13) gegen Spanien. Beinahe hätte die deutsche Auswahl in letzter Sekunde noch den Ausgleich erzielt, doch Kreisläufer Tim Zechel traf nur die Latte und nicht ins Tor.

"Ich bin sehr stolz auf die Jungs, das war ein sehr starker Auftritt. Wir hätten sogar verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Es war eine wesentlich bessere Leistung als vor zwei Tagen gegen Schweden" , sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Erfolgreichster Werfer seiner Mannschaft war Rückraumspieler Kai Häfner mit neun Toren.

Spanien bleibt ein Angstgegner der deutschen Handballer

Das Ergebnis war keine Überraschung, schließlich hatte Deutschland die vier jüngsten Spiele gegen Spanien alle verloren. Zuletzt hatte Deutschland dieses Duell bei der WM 2019 für sich entscheiden können, der Bundestrainer hieß da noch Christian Prokop.

Der Bundestrainer heißt längst Gislason. Zuletzt, beim ersten Spiel bei diesem Turnier, hatte Gislason am Donnerstag eine 33:37 (16:19)-Niederlage gegen Schweden beobachten müssen. "Das war sehr enttäuschend" , hatte Gislason anschließend gesagt.

Diesmal hatte Gislason keinen Grund, unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft zu sein. Anders als beim ersten Spiel überzeugte insbesondere die Abwehr mit dem Innenblock Johannes Golla und Julian Köster.

Leichte Fehler in der Offensive

In der Offensive hingegen schlichen sich mit zunehmender Spieldauer leichte Fehler ein. Die erste deutsche Zwei-Tore-Führung (10:8/20.) holte Spanien schnell wieder auf, weil die Gäste zu viele Bälle wegwarfen. Vor allem Torhüter Andreas Wolff war es zu verdanken, dass die Partie eng blieb.

"Wir haben selbstbewusster agiert und hatten gute Phasen in der Abwehr. Andreas Wolff hat das Tor zugenagelt" , lobte DHB-Sportvorstand Axel Kromer zur Halbzeit - und sah kurze Zeit später, wie sein Team die Partie trotz eines nervösen Wiederbeginns weiter eng gestaltete.

Spanien, bei der WM möglicher deutscher Viertelfinalgegner, drückte angeführt von Ausnahmespieler Alex Duschebajew nun auch aufs Tempo. Doch Deutschland hielt mit, ging beim 22:21 (43.) erstmals nach der Pause in Führung. Beim 26:24 (38.) wuchs diese auf zwei Treffer an, die Spanier kamen in der hitzigen Schlussphase aber zurück.

Noch zwei Testspiele vor der WM

Der EHF Eurocup ist für Deutschlands Handballer sowas wie ein Testlauf für die Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar 2023). Bei der WM trifft das DHB-Team in Vorrundengruppe E auf Katar (13. Januar), Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar). Die Spiele finden in Kattowitz statt.

Das Spiel gegen Spanien war gleichzeitig das letzte Länderspiel des Jahres, das DHB-Team testet vor Start der WM zu Beginn des nächstes Jahres noch zweimal gegen Island.