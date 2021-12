"Es ist nichts passiert. Wir haben ein Spiel verloren und keine gute Leistung gezeigt" , sagt auch die Kapitänin Emily Bölk, "aber besser in dem Spiel als im Viertelfinale." Die Stimmung in der Mannschaft sei weiterhin gut. Bölk sagte, sie müssten sich nun eben daran erinnern, was sie mit Ausnahme des letzten Spiels geleistet hätten. Dann, so sieht sie das, "können wir stolz sein."

Eine Frage der Konstanz

Doch es werden Erinnerungen wach: In der Vergangenheit fehlten immer wieder Konstanz und Stabilität. Bei vergangenen Turnieren zeigten die deutschen Handballerinnen immer wieder Top-Leistungen, nur um mit einiger Regelmäßigkeit ausgerechnet dann die Nerven zu verlieren, wenn das gar nicht angebracht war.

Noch ist das in diesem Turnier anders. "Wir hatten in diesem Turnier nur ein Spiel, in dem es um nichts ging. Das war Dänemark. Alle anderen waren wichtig, die haben wir gewonnen" , sagt Groener.

Volles Haus gegen Gastgeber Spanien

So richtig wichtig wird es jetzt, im Viertelfinale gegen die Spanierinnen. "Es ist ein bisschen anderer Gegner, der uns hoffentlich besser liegt als Dänemark" , sagt Bölk. "Las Guerreras", so wird das Team von Trainer Jose Ignacio Prades genannt. Die Kriegerinnen also. "Eine Mannschaft, die mit Herz und Leidenschaft Handball spielt" , sagt Groener. Die Spanierinnen spielen einen schnellen, quirligen Handball mit einer meist eher offensiven Deckung.

Es wird eine Herausforderung für die deutsche Mannschaft - auch wegen des spanischen Heimvorteils. Die Halle dürfte voller und lauter werden als bei den bisherigen Spielen. "Es wird eine besondere Atmosphäre" , sagt Bölk. Kein Problem, meint sie. "Ich finde, dass es einen als Gegner anspornt, wenn die ganze Halle gegen einen ist."

Beim Vorbereitungsturnier kurz vor der Endrunde trafen die beiden Mannschaften bereits aufeinander. Damals musste sich das DHB-Team mit einem Tor geschlagen geben. Trotzdem sagt der Bundestrainer Groener nun: "Ich bin sicher, dass wir gegen sie gut spielen können und der Herausforderung gewachsen sind."

Es winkt das erste Halbfinale seit 14 Jahren

Dass die DHB-Frauen beim Wiedersehen mit Spanien die Leistung aus dem Dänemark-Spiel vergessen machen werden, da sind sich Bölk und Groener einig. "Es war bei allen ein rabenschwarzer Tag. Das lässt sich eigentlich nicht wiederholen" , sagt Bölk. Es sollte sich auch besser nicht wiederholen. Sonst, das ist in den Tagen nach Dänemark und vor Spanien allen klar, wird es nichts mit dem ersten Halbfinaleinzug der deutschen Handballerinnen bei einer WM-Endrunde seit 14 Jahren.

Stand: 14.12.2021, 07:00