Handball-WM - Deutsche Frauen stehen im Viertelfinale

Erstes WM-Viertelfinale seit acht Jahren

Für Deutschland ist es die erste Teilnahme an einem WM-Viertelfinale seit acht Jahren. Zum Auftakt der Hauptrunde hatte sich Groeners Team am Mittwoch mühelos 29:18 gegen Außenseiter Republik Kongo durchgesetzt. Mögliche Gegner in der Runde der letzten acht sind am kommenden Dienstag Gastgeber Spanien, Süd- und Zentralamerikameister Brasilien und Kroatien.

Start nach Maß

Bölk und Co. legten vor der enttäuschenden Kulisse in der Olympia-Halle von 1992 los wie die Feuerwehr. Ihre Ballgewinne in der Defensive münzte die DHB-Auswahl zunächst konsequent in Gegenstoßtore um und führte dank fünf Treffern in Serie nach nicht einmal fünf Minuten mit 5:1. "Ist gut, weiter, sehr gut! Weiter, weiter, weiter" , rief die überragende Grijseels ihren Mitspielerinnen zu.

Doch die Südkoreanerinnen kämpften sich vor allem dank ihrer offensiven Zweikampfstärke zurück ins Spiel. Immer wieder suchte der zweimalige Olympiasieger das 1:1 und glich Mitte der ersten Halbzeit wieder aus (8:8). Das deutsche Team blieb aber cool. Vor allem Bölk und Grijseels gingen nun voran und übernahmen immer dann Verantwortung, wenn es drauf ankam. Bölk traf allein im ersten Abschnitt vier Mal (bei fünf Versuchen), Spielmacherin Grijseels stellte kurz vor dem Halbzeitpfiff mit ihrem sechsten Treffer (bei sechs Versuchen) auf 19:16.

Abwehr steigert sich in Halbzeit zwei

Auch nach der Pause dominierte das deutsche Team die Partie. Hinten steigerte sich die Abwehr mit jeder Minute, vorne trafen vornehmlich - natürlich - Bölk und Grijseels. Als Xenia Smits nach einer Dreiviertelstunde schließlich auf 28:22 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen.

sid/dpa | Stand: 10.12.2021, 18:22