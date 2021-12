Handball-WM - Deutschlands Handballerinnen verlieren klar gegen Dänemark

Das 16:32 gegen Dänemark am Sonntag (12.12.2021) nach einer enttäuschenden Vorstellung bedeutete auch die erste Niederlage des Turniers in Spanien. Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes ( DHB ) trifft nun im Viertelfinale am Dienstag auf Gastgeber Spanien.

Alina Grijseels mit sechs Treffern war vor rund 800 Zuschauern die erfolgreichste Werferin für die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener, die nach zuvor fünf WM-Siegen mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegangen war.