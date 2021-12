Frust bei Handballerinnen nach WM-Aus gegen Spanien

Nach dem WM-Aus gegen Gastgeber Spanien saß der Frust tief bei der Auswahl des Deutschen Handball Bundes (DHB). "Wir wissen, dass wir es eigentlich besser können. Es ist schade, dass wir es in einem Spiel, wo es ums Halbfinale geht, nicht hinbekommen", sagte Kreisläuferin Meike Schmelzer nach der 21:26-Niederlage am Dienstagabend (14.12.2021) in Granollers.

Viel Frust bei der DHB-Auswahl

Schmelzer zog ein zwiespältiges WM-Fazit: "Wenn man die Vorrunde und zwei Drittel der Hauptrunde nimmt, würde ich sagen, wir haben uns weiterentwickelt. Die letzten beiden Spiele haben aber frustriert." Vor dem WM-K.o. gegen Spanien hatte es im letzten Hauptrundenspiel eine deftige 16:32-Pleite gegen Dänemark gegeben.

Nächste Chance vertan für deutsche Handballerinnen

Wieder einmal wurde eine große Chance vertan, etwas näher an die Weltspitze heranzurücken. Seit WM-Bronze 2007 warten die DHB-Frauen vergeblich auf eine Medaille bei einem Großereignis. Den nächsten Anlauf soll es bei der Europameisterschaft 2022 geben. Doch bis auf Weiteres geht die DHB-Auswahl weiter mit der Hypothek in ein großes Turnier, in den entscheidenden Momenten nicht das Optimum abrufen zu können.

Bölk: "Wir haben uns nicht belohnt"

"Mit 100 Prozent hätten wir das Spiel gewonnen. Wir haben leider nicht unsere beste Leistung gezeigt", musste auch Rückraumspielerin Alina Grijseels nach dem Viertelfinal-Aus einräumen.

Einsatz, Leidenschaft und Wille sind da, doch einmal mehr "haben wir uns nicht belohnt", sagte Kapitänin Emily Bölk. Der große Knackpunkt war die mangelnde Chancenverwertung. Will die deutsche Mannschaft in den nächsten Jahren bis zur Heim-WM 2025 den internationalen Durchbruch schaffen, muss sie im Abschluss abgezockter werden.

Zukunft von Bundestrainer Groener offen

Doch das ist Zukunftsmusik. Zunächst können die Spielerinnen nun in einer kurzen Weihnachtspause durchschnaufen, ehe es Ende Dezember in ihren Vereinen weitergeht. Für Bundestrainer Henk Groener, dessen Vertrag im Frühjahr 2022 ausläuft, stehen dagegen demnächst wichtige Gespräche mit dem DHB über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit an.

Groener hatte zuletzt einen Umbruch im Team eingeleitet, nicht ganz ohne Nebengeräusche: Langjährige Leistungsträgerinnen wie Kim Naidzinavicius und Julia Behnke waren aus dem DHB-Team zurückgetreten. Die Führungsspielerinnen um Emily Bölk hatten aber in Spanien bekräfigt, dass sie gerne weiter mit Groener zusammenarbeiten möchten. Und gemeinsam den nächsten Anlauf auf die Weltspitze starten.

red/dpa | Stand: 15.12.2021, 08:30