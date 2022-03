Kreisläufer Tim Zechel vom HC Erlangen und Spielmacher Veit Mävers von der TSV Hannover-Burgdorf dürfen in den Partien am 19. März in Gummersbach und 20. März in Kassel auf ihr Debüt im DHB-Trikot hoffen. Der 21 Jahre alte Mävers gehörte bereits zum erweiterten EM-Aufgebot, war dann bei der Endrunde im Januar aber nicht dabei. Derzeit befindet sich der Mittelmann noch in einer Corona-Quarantäne.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Johannes Golla. Wieder dabei ist Kreisläufer Jannik Kohlbacher, der die EM verletzt verpasst hatte. Dagegen fehlt Rückraumspieler Christoph Steinert aus Verletzungsgründen. Der Länderspiel-Doppelpack gegen Ungarn dient der Vorbereitung auf die WM-Playoffs gegen Färöer Mitte April.

Quelle: dpa