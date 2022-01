Corona-Fälle: EM-Tests der Handballer gegen Serbien abgesagt

"Es ist extrem schade, dass die Serben nicht anreisen können. Wir vertrauen darauf, dass wir gegen einen anderen Gegner spielen und unsere EM-Vorbereitung planmäßig fortsetzen können" , sagte Bundestrainer Alfred Gislason.

Die Absage der Serben erreichte den Deutschen Handballbund (DHB) am Dienstag (04.01.2022). Derzeit arbeite man mit Hochdruck daran, einen anderen Gegner für die geplanten Partien am Freitag in Mannheim und Sonntag in Wetzlar zu verpflichten, berichtete DHB-Vorstandschef Mark Schober.

dpa | Stand: 04.01.2022, 15:13