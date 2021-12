WM-Viertelfinale im Blick: DHB-Frauen mit viel Selbstvertrauen

Das deutsche Team geht mit Vorfreude, aber auch mit Respekt in das vorentscheidende Spiel gegen Südkorea am Freitag (10.12.2021, 15.30 Uhr). Mit einem Sieg gegen die Asiatinnen wäre das WM-Viertelfinale perfekt. Jetzt wollen Emily Bölk und Co. beherzt zugreifen.

Allerdings ist dem DHB-Team bewusst, dass eine ungleich schwierigere Aufgabe zu lösen ist als das zum Hauptrundenauftakt gegen Kongo der Fall war. "Das ist schon eine sehr starke Mannschaft, die uns erwartet. Südkorea spielt einen interessanten, sehr offensiven Handball", sagte Co-Trainer Alexander Koke am Tag vor dem Spiel.

Nicht zu viel über die Mitte machen

Die Analyse habe gezeigt, dass der Gegner mit zwei Halbverteidigerinnen spiele, die eine Art Trichter bilden, so Koke. " Sie werden versuchen, uns wenig Raum zu geben. Wenn wir den Fehler machen, zu sehr in die Mitte zu gehen, werden wir es schwer haben. Unsere Aufgabe ist es, das Spiel über die Außen und die Halbpositionen in die Breite zu ziehen" , analysierte Koke.

Nach vier Siegen in vier Spielen ist die Zuversicht im deutschen Lager jedenfalls groß, auch wenn gegen Kongo nicht alles funktionierte. Das führte die Mannschaft allerdings zum Großteil auf die vielen wechselnden Konstellationen zurück. "Wir haben das Spiel gegen Kongo aufgearbeitet. Die Leistung entsprach nicht ganz unseren Ansprüchen. Wir sind froh, das uns der Ausrutscher gegen Kongo passierte und folgenlos blieb" , sagte Rechtsaußen Marlene Kalf, die gegen das Team aus Afrika ihr 100. Länderspiel absolvierte.

Gestiegenes Selbstvertrauen

Auch Alexander Koke sprach von einem gestiegenen Selbstvertrauen nach dem bisher verlustpunktfreien Turnier. "Vor allem das Spiel gegen Ungarn hat gezeigt, dass wir uns behaupten können, auch wenn der Spielstand sehr knapp ist. Darauf sollten wir uns besinnen, wenn es auch gegen Südkorea eng werden sollte" , sagte der Assistent von Bundestrainer Henk Groener. Sollte die DHB-Mannschaft daran anknüpfen und im Kollektiv überzeugen, "wird es schwer, uns zu schlagen" , sagte Koke

Erste Viertelfinal-Teilnahme seit 2013 winkt

Gelingt also gegen Südkorea WM-Sieg Nummer fünf, winkt die erste Viertelfinal-Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft seit 2013. Im abschließenden Hauptrundenmatch gegen den Turniermitfavoriten Dänemark am Sonntag (20.30 Uhr) könnte sich die DHB-Auswahl dann sogar eine Niederlage erlauben.