Handball - Magdeburg ringt Barcelona nieder und ist Klub-Weltmeister

Das Spiel begann temporeich. Gerade in den ersten Minuten ging es hin und her. Nahezu jeder Wurf war ein Treffer. Magdeburg rannte dann erstmal lange Zeit einem Rückstand hinterher. Nach 12 Minuten brachte Dika Nem den FC Barcelona erstmals mit zwei Toren in Front. Kurz darauf kassierte Ludovic Fabgregas eine Zwei-Minuten-Strafe. Der SCM nutzte die Überzahl und glich erst durch Tim Hornke in der 18. Minute zum 13:13 aus, ehe Moritz Preuss die Magdeburger eine Minute später erstmals in Führung brachte.

FC Barcelona Coach Antonio Carlos Ortega reagierte und nahm die erste Auszeit der Partie. Doch auch die schaffte erstmal keine Abhilfe. In der 24. Minute ging der SCM erstmals dank dem Treffer von Philipp Weber mit drei Toren in Führung. Für Weber war dann kurz darauf Schluss. Nach einem Zusammenprall mit Nem verletzte er sich am Knöchel. Bis zum Ende des ersten Durchgangs hielten die Magdeburger den FC Barcelona auch mit drei Toren auf Abstand. Mit 19:16 ging es in die Pause.

Barcelona im zweiten Durchgang chancenlos

Direkt nach Wiederanpfiff zog der SCM dem FC Barcelona erstmals mit vier Toren davon. Die Katalanen rafften sich in der Folge nochmal auf und verkürzten nur zwei Minuten später durch Domen Makuc zum 21:19. Magdeburg stellte wenig später den Vier-Tore-Vorsprung wieder her und hielt den FC Barcelona lange auf Distanz. Zur Mitte der zweiten Halbzeit wurde der SCM immer stärker und zog den Spaniern bis zur 24. Minute auf acht Tore davon. Tim Hornke traf zum 33:25. Das Spiel war nun eigentlich schon entschieden. Wirklich gefährlich konnte Barcelona den Magdeburgern bis zum Schluss nicht mehr werden. Mit 33:28 schlug der SC Magdeburg am Ende den FC Barcelona und belohnte sich damit für eine, vor allem in der zweiten Halbzeit, überragende Leistung.

Damit holten die Magdeburger erstmals in der Vereinsgeschichte einen Titel bei einer Klub-Weltmeisterschaft.