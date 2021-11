SC Magdeburg bezwingt BM Logroño La Rioja und bleibt auf Kurs

Enge Kiste in Magdeburg - SCM knapp vorn

In einer ausgeglichenen Anfangsphase spielten die Gäste in einer 5:1-Deckung, die den SCM auch im Hinspiel vor Probleme gestellt hatte. Magdeburg hatte am Dienstag (30.11.2021) in der Abwehr wenig Zugriff und geriet in Rückstand (6:8/11.). Der Bundesliga-Erste drehte die Partie, verpasste vor 865 Zuschauern aber eine höhere Halbzeitführung.

Magnus Saugstrup macht den Deckel drauf

Auch nach der Pause konnten die Magdeburger gegen die offensive Gästedeckung ihr Angriffsspiel nur selten durchbringen, das Spiel blieb eng. Nach einem Siebenmeter ins Gesicht von SCM-Torwart Mike Jensen sah Leonardo Dutra die Rote Karte (42.). In Überzahl ging der SCM erstmals mit drei Toren in Führung. In der Schlussminute schafften die Gäste den Anschluss, doch Magnus Saugstrup machte mit der letzten Aktion den Sack zu.

___

fth