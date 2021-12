Aber: Die Erwartungshaltung an die dänische Auswahl ist ungleich höher. Dänemark ist ein Handball-Land, das mediale Interesse groß. "Allein hier in der Halle sind zwei große dänische TV-Studios aufgebaut. Dementsprechend prasselt auf die Däninnen da schon mehr ein als auf uns ", so Eckerle, die beim dänischen Erstligisten Esbjerg unter Vertrag steht.

Viertelfinal-Gegner noch offen

Für die deutschen Handballerinnen ist es die erste Viertelfinalteilnahme seit 2013. Dort trifft das DHB-Team entweder auf Spanien oder Brasilien. Die beiden Mannschaften machen parallel zum Deutschland-Dänemark-Spiel den Gruppensieg unter sich aus.

Einen Wunschgegner hat der Bundestrainer nicht. " Ich schätze beide Mannschaften gleich stark ein.", sagt Groener, " da macht es mir nicht viel aus, gegen wen wir spielen. " Gegen die Spanierinnen spielte die deutsche Auswahl erst kurz vor WM -Beginn bei einem Vorbereitungsturnier. Mit einem Tor musste man sich geschlagen geben.

Einstellung top, Chancenauswertung ausbaufähig

Seit Vorbereitungsbeginn zieht der Bundestrainer ein positives Zwischenfazit: " Ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden. Sie zeigt eine hervorragende Einstellung." Insgesamt wirkt das Team konstanter und gefestigter. " Die Mannschaft ist sehr gut in der Lage, dass was wir uns taktisch vorgenommen haben, auch auf dem Spielfeld umzusetzen ", so Groener.

" Was mir teilweise noch Sorgen bereitet ist die Chancenverwertung. ", so Groener, " damit haben wir schon länger zu kämpfen. Aber daran wird gearbeitet. " Zu viel Bedeutung schreibt er dem aber nicht zu. "Wichtig ist, dass die Mannschaft sich zeigt, wie sie sich zeigt. Jeder kämpft für jeden. Das trägt Früchte. "

Nerven im Griff?

In der Vergangenheit zeigten die deutschen Handballerinnen immer wieder Nervenflattern. Die Stabilität und Konstanz - insbesondere in Drucksituationen - fehlte. Umso komfortabler ist nun die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspiel.

" Es ist eine mega Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir können relativ befreit aufspielen", sagt Dinah Eckerle, "es ist doch mega gegen so einen starken Gegner wie Dänemark zu spielen und alles reinzuhauen und die zu ärgern. "

Stand: 11.12.2021, 16:10