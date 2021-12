Jetzt gegen die Republik Kongo

Erster Hauptrunden-Gegner für Deutschland, das mit 4:0 Punkten in die Hauptrunde startet, ist in Granollers bei Barcelona am Mittwoch (18.30 Uhr) Außenseiter Republik Kongo (0:4).

Am Freitag (15.30 Uhr) geht es gegen Asienmeister Südkorea (2:2), bevor am Sonntag (20.30 Uhr) das Duell mit Rekordeuropameister Dänemark (4:0) ansteht. Die besten zwei Teams der vier Hauptrunden-Gruppen ziehen in die K.o.-Phase des Turniers mit 32 Teams ein.

Zwei weitere Siege könnten reichen

Schon zwei weitere Siege könnten dem Team von Bundestrainer Henk Groener zum Sprung unter die besten Acht der Welt reichen. Und die Chancen stehen gut, gegen die Republik Kongo und Südkorea ist die Mannschaft Favorit.

Die 23-jährige Bölk sprach von einer "perfekten Ausgangslage" und sagte: "Wir gehen in jedes Spiel rein, um es zu gewinnen. Ich sage natürlich nicht nein, wenn wir es ins Viertelfinale schaffen würden. Wir dürfen nicht nachlassen und müssen immer weiter unsere Welle reiten, dann haben wir unsere Chancen."

red/sid/dpa | Stand: 07.12.2021, 12:10